Vendas de carros elétricos e híbridos cresce quase 80%

Em janeiro deste ano foram emplacados 4.503 carros eletrificados, 19% menos que em dezembro de 2022. Mesmo com a queda este foi o maior valor histórico para o primeiro mês do ano de acordo com os dados da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico).

Nos últimos anos, o segmento de veículos elétricos oferece mais opções para o mercado e os demais serviços necessários, como oficinas especializadas e o seguro de auto, estão mais acessíveis. Com isto os carros deste tipo estão sendo mais aceitos pelo público brasileiro.

Neste sentido os números são taxativos, em relação a janeiro de 2022 o aumento nos registros de emplacamentos foi de 76%, e em relação ao mesmo período do ano 2021, o crescimento nas vendas foi de 241%. Em dezembro do ano passado mostra o segundo melhor resultado da série histórica de vendas de veículos deste tipo.

Ao comparar os últimos anos o crescimento sustentado das vendas de carros elétricos e híbridos no Brasil fica evidente, em 2020 foram emplacadas 19,745 unidades. No ano seguinte o segmento deu um salto de 77%, fechou em 2021 com 34.990 unidades zero quilômetro comercializadas. Em 2022 o salto foi um pouco menor, de apenas 41% em relação ao período anterior, mas significa um total de 49.245 unidades comercializadas entre janeiro e dezembro do ano passado.

Entre os veículos elétricos, os mais vendidos são os carros híbridos (HEV), os que não vão conectados à tomada., com 45% de participação no mercado. Em janeiro foram comercializadas 2.041 unidades híbridas, entre elas 1.541 HEV flex e 500 unidades HEV a gasolina.

Ao mesmo tempo foram comercializados 1.707 carros híbridos Plug-in (PHEV), que representam 45% do mercado, e apenas 755 unidades elétricas a bateria (BEV) foram emplacadas neste período, isto é, 17% de participação.

Participação dos carros elétricos no mercado de veículos

No entanto, mesmo com esse aumento constante na comercialização dos veículos eletrificados (híbridos, híbridos Plug-in e carros elétricos a bateria), o percentual de participação no mercado geral ainda é baixo. Em janeiro, das 130.460 unidades emplacadas de acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), apenas 4.503 eram veículos deste segmento, como foi dito acima, isto representa apenas 3,4% de participação no mercado total.

Comparando com as vendas de veículos em janeiro de 2022, podemos ver um aumento de 1,3 ponto percentual, no começo do ano passado a participação no mercado era de apenas 2%. Com a análise dos dados, se espera que para o final do ano ou como máximo no decorrer de 2024 o segmento de veículos elétricos alcance uma participação de 5% em relação ao total de carros vendidos.

