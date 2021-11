Vinicius finalmente convocado com o Brasil

Apoie o 247

Clube de Economia

Conteúdo de Parceiros

Vinícios Junior ou Vinicios Jr. como também é conhecido foi convodado para os próximos jogos do Brasil da Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

O jogador do Real Madrid, de Espanha, teve sua convocação para poder substituir Roberto Firmino. O jogador teve uma lesão em um músculo da coxa quando jogou numa partida com o Liverpol, e por isso Vinicios conseguiu ser convocado.

Inicialmente ele estava fora dos planos do técnico da seleção Brasileira nos próximos dois jogos, mas com esta lesão de Firmino, tudo mudou.

PUBLICIDADE

Contra quem Vinicios Junior vai jogar

Os próximos jogos para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, são contra a Colombia e a Argentina, equipes muito fortes onde o atacante do Real Madrid pode fazer a diferença.

Vinicios Junior tem um grande momento na equipa espanhola do Real Madrid, pois é titular no ataque da equipe. Quando ele não foi escolhido na semana passada muitos usuários através das redes sociais saíram em crítica do treinador do Brasil por não terem escolhido Vinicius Junior para os próximos dois jogos.

Brasil imparável na Copa

A Copa do Mundo de 2022 tem sido muito boa para os brasileiros. A nossa equipe está na frente das eliminatórias com 31 pontos, sem sofrer uma derrota, somando 10 vitórias e apenas 1 empate. O segundo classificado, a Argentina, é uma das equipes com quem iremos jogar, o que faz com que a convocatória de um bom atacante seja fundamental.

PUBLICIDADE

Vinicius Junior pode ser o salvador do jogo, se conseguir marcar o golo decisivo, fazendo com que o Brasil continue sendo o favorito. Sabemos que a CBD - Confederação Brasileira de Futebol, teria todo o gosto em ver o Brasil campeão.

Quem é o favorito?

Sabemos que a equipe favorita para os Brasileiros será sempre o Brasil. Mas, mesmo ao nível da estatística, o Brasil é a seleção mais bem posicionada para conseguir uma eliminatória sem grandes dificuldades.

Por estarmos em primeiro lugar e com seis pontos de avanço do segundo classificados, conseguimos ter uma vantagem enorme sobre os nossos adversários.

PUBLICIDADE

Se você for um usuário de apostas esportivas, o iApostas Brasil também concorda com essa análise, pois as odds para o Brasil estão mais inclinadas para sua vitória nos próximos jogos.

Se ainda não conhece o site iApostas, aproveite para conhecer, pois tem várias matérias interessantes sobre apostas esportivas das quais você pode beneficiar como bônus para jogos jogadores e jogos em todo o mundo onde você pode apostar.

Devo fazer apostas online?

Como qualquer Brasileiro, e mesmo qualquer ser humano, temos sempre receito de investir nosso tempo e dinheiro em coisas que não conhecemos. No entanto, as apostaes esportivas são diferentes, porque provavelmente você conhece o Brasileirão ou a seleção do Brasil. Por isso, quando você pensar em fazer apostas online, pense que ao mesmo tempo está apostando em algo que você conhece e que pode entender como os resultados podem acontecer, pois existem sempre equipes melhores e piores, mas algumas você tem a certeza que vão ganhar dependendo do adversário. Por isso, aproveite esta oportunidade de fazer uma renda extra.

PUBLICIDADE