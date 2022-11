Web Summit reúne mais de 70.000 participantes em Lisboa

Apoie o 247

Conteúdo de Parceiros

De 1 a 4 de novembro, em Lisboa realiza-se a Web Summit Lisbon 2022. O tema principal do evento são as indústrias de alta tecnologia no atual ambiente de incerteza. Mais de 70.000 pessoas de mais de 160 países participarão do evento.

Durante o evento, os fundadores e líderes das principais empresas de tecnologia e telecomunicações do mundo farão um discurso. Eles trabalham em vários setores, como transmissão de dados, desenvolvimento de serviços e aplicativos da Web e proteção de informações.

Por exemplo, a vice-presidente de iniciativas ambientais da Apple, Lisa Jackson, falará sobre a fabricação de equipamentos e máquinas. Do setor FinTech, Changpeng Zhao, co-fundador e CEO do principal ecossistema blockchain e uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, a Binance, participará da conferência.

Rohit Prasad, vice-presidente sênior e Cientista-Chefe do Alexa Voice Service da Amazon, falará sobre inteligência artificial, enquanto Naomi Gleit, chefe de produtos da Meta, e Sebastien Borge, co-fundador e diretor de operações da The Sandbox, compartilharão sua experiência em realidade virtual.

Os palestrantes no tema de produção de software serão o Vice-chefe e presidente da Microsoft, Brad Smith, e a empresa global de tecnologia BRINGO Group, fundada em Londres em 2019.

Graças à criação de um produto único — um serviço para reconhecimento automático do tipo de mensagem — a jovem organização entrou no Top 10 dos maiores provedores de SMS. Hoje, a empresa atende um terço da população mundial.

A BRINGO Group também realiza auditorias abrangentes de segurança cibernética e cria aplicativos móveis para os principais players de todos os setores, desde telecomunicações até turismo. Os SMS de verificação que você recebe do Google e do Facebook são o resultado do trabalho da BRINGO Group.

A Web Summit é uma plataforma importante para os líderes de mercado compartilharem experiências. Graças a tais eventos, é possível um rápido desenvolvimento de toda a indústria através do desenvolvimento de novas soluções.

