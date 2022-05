Zen Flowchart se expande para o Brasil e América do Sul

Apoie o 247

Zen Flowchart é um software de fluxograma gratuito usado por mais de 1,6 milhão de pessoas. Zen Flowchart é um software mais usado para fazer fluxogramas e é eleito o criador de fluxogramas favorito de 2022. Zen Flowchart permite que os usuários criem fluxogramas, gráficos de processo, organogramas, mapas mentais, mapas conceituais e muito mais.

A empresa anunciou recentemente sua expansão para o mercado da América Latina, tendo o Brasil como foco principal.

Zen Flowchart é um software baseado na web para criar fluxogramas para projetos corporativos e pequenos. O Zen Flowchart promove o gerenciamento de projetos fornecendo uma interface fácil de usar com instruções passo a passo. Além disso, a empresa oferece a seus usuários a capacidade de criar, compartilhar e explorar diagramas interativos de forma colaborativa. A plataforma também inclui ferramentas de comunicação integradas, como chat, hub de notificação e sistema de comentários. A ideia por trás do Zen Flowchart veio de uma longa experiência na melhoria de processos de negócios em domínios da empresa, como bancos e engenharia financeira. Essa experiência mostra que uma das chaves do sucesso é analisar rapidamente seus processos e ver gargalos ou obstruções em sua execução. Para otimizar seu procedimento, você precisa de uma ferramenta que permita visualizar seu fluxo de trabalho - é por isso que nos orgulhamos de oferecer um software projetado para esse fim!

O software proporcionou a você uma ótima experiência e foi eleito o produto nº 1 do dia no Product Hunt.

O Zen Flowchart é fácil de usar e oferece aos clientes diferentes opções para fazer fluxogramas em apenas alguns minutos.

Além disso, o Zen Flowchart oferece muitos recursos excelentes, como:

- Criação com 1 clique: crie um novo nó com um único clique ou ligue acenos separados

- Gestos simples de arrastar e soltar permitem que os usuários adicionem símbolos de fluxograma à página.

- Interface de usuário mínima e intuitiva.

- Estilo de 1 clique: os usuários podem personalizar seus fluxogramas com apenas um clique.

- Colabore em tempo real: os usuários podem convidar colegas de equipe e clientes para revisar, comentar e editar seu trabalho.

Em janeiro, Zen Flowchart anunciou a nova versão de seu software - Zen Flowchart 2.0. A versão mais recente do software é mais fácil e rápida de usar. Como o usuário é usado em todo o mundo por milhões de pessoas, a equipe do Zen Flowchart levou o feedback a sério e decidiu torná-lo uma experiência ainda melhor para seus clientes e reconstruiu tudo novamente. Zen Flowchart adicionou muitos novos recursos ao seu software: interface de usuário mais rápida e mais limpa, formas mais diferentes (fluxogramas, formas gerais, etc.), colaboração ao vivo, sistema de comentários ao vivo, cores personalizadas, ícones, ordenação de formas, agrupamento, bloqueio, gerenciamento de documentos com pastas; e muito mais.

Zen Flowchart tornou-se a ferramenta mais acessível para fazer fluxogramas com esta atualização significativa.

