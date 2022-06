Produção de cereais e proteção ao patrimônio histórico são destaques na visita de Xi Jinping a Meishan

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Na manhã do dia 8, o presidente chinês, Xi Jinping, inspecionou a cidade de Meishan, na província de Sichuan, oeste da China.

Na ocasião, o líder chinês visitou a aldeia Yongfeng e o salão ancestral que homenageia Su Xun, Su Shi e Su Zhe, três grandes literatos da dinastia Song do Norte e também pai e filhos.

A aldeia Yongfeng, com 5.176 habitantes, é famosa por ter o mais alto nível de produção mecanizada de arroz na província de Sichuan. Em 2021, a renda líquida per capita local foi de 28 mil yuans, quarto lugar em toda a província.

Durante a visita à aldeia, Xi Jinping dedicou atenção especial à construção de terras agrícolas de alto padrão, ao reforço da produção de cereais, à promoção da revitalização rural e ao combate à pandemia.

Su Xun, Su Shi e Su Zhe, grandes literatos da dinastia Song do Norte e pai e filhos, são figuras importantes na história literária da China. Em Meishan, Xi Jinping foi ao salão ancestral em homenagem aos três grandes literatos. Durante a visita, ele conheceu a proteção do patrimônio histórico e cultural do local. O grande literato Su Shi é uma das antigas celebridades chinesas mais citadas pelo presidente chinês.

No mês passado, ao presidir o 39º estudo coletivo do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping apontou que a excelente cultura tradicional chinesa é a cristalização e a essência da sabedoria, a raiz e a alma da nação, além de ser o fundamento com o qual manteremos firmes na efervescência cultural mundial.

