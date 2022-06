Xi Jinping envia congratulações à Fundação Soong Ching Ling

A fundação desempenhou um papel importante na promoção da amizade internacional, do intercâmbio dos dois lados através do estreito de Taiwan e do desenvolvimento da causa juvenil edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Por ocasião do 40º aniversário do estabelecimento da Fundação Soong Ching Ling, o presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma mensagem congratulatória, parabenizando seus funcionários e cumprimentando todos que contribuíram para a instituição.

Na mensagem, Xi Jinping lembrou que, ao longo dos 40 anos, sob a firme liderança do Partido Comunista da China (PCCh), a Fundação levou adiante o espírito elevado da senhora Soong Ching Ling e desempenhou um papel importante na promoção da amizade internacional, do intercâmbio dos dois lados através do estreito de Taiwan e do desenvolvimento da causa juvenil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estabelecida em 1982, a Fundação Soong Ching Ling é uma organização popular sob a liderança do PCCh. No dia 31, foi realizada uma reunião em comemoração ao 40º aniversário da instituição, que contou com a presença do presidente do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Wang Yang. Na ocasião, ele proferiu a leitura da mensagem do presidente Xi Jinping.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE