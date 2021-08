15 partidos que somam 330 deputados são contra voto impresso

Apenas o PSL, que tem 53 deputados, e o bloco formado por PROS, PSC e PTB, com 33 deputados, se declararam a favor do voto impresso edit

247 - Um levantamento publicado na edição de hoje do jornal O Globo aponta que 15 dos 24 partidos da Câmara são contra a proposta de emenda à Constituição (PEC) do voto impresso, que deve ser votada nesta semana.

De acordo com o jornal, as legendas que se declararam contrárias ao projeto defendido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) somam 330 deputados. Para aprovar a proposta, são necessários 308 votos a favor de um total de 513 deputados.

O levantamento foi feito com líderes e dirigentes das siglas. Declaram-se contrários ao voto impresso representantes dos seguintes partidos, segundo o jornal: PT, PL, PSD, MDB, PSDB, PSB, DEM, PDT, Solidariedade, PSOL, Avante, PCdoB, Cidadania, PV e Rede.

O levantamento do jornal O Globo ainda aponta que apenas o PSL, que tem 53 deputados, e o bloco formado por PROS, PSC e PTB, com 33 deputados, se declararam a favor do voto impresso.

