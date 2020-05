67% dos brasileiros rejeitam proximidade de Bolsonaro com o centrão, diz Datafolha

Maior parte dos entrevistados também entendem que Jair Bolsonaro não cumpre com promessa de campanha quando oferece vagas no governo e liberação de recursos públicos para obter apoio no Congresso edit

247 - A maioria da população brasileira reprova a iniciativa do governo Jair Bolsonaro de negociar cargos e verbas com congressistas do denominado “centrão”. A pesquisa é do instituto Datafolha e foi realizada com 2.069 pessoas na segunda (25) e na terça (26) em todo o país. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Cerca de 67% dos entrevistados disseram que Jair Bolsonaro erra ao negociar cargos e verbas, considerando uma margem de erro de 2% para mais ou para menos. Apenas 20%, dentro da mesma margem, consideram que Bolsonaro age bem.

A maioria também interpreta que Jair Bolsonaro deixa de cumprir com promessas da campanha eleitoral quando oferece vagas no governo e liberação de recursos para obter apoio dentro do Congresso Nacional.

