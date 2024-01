"8 de janeiro foi vergonha nacional, mas resposta foi firme", diz Alckmin

Apoie o 247

247 – O vice-presidente Geraldo Alckmin concedeu uma entrevista ao jornal O Globo, um ano após os eventos de 8 de janeiro que marcaram a história do país. Alckmin estava em uma missa em São Paulo quando foi informado sobre a movimentação golpista em Brasília por meio de um bilhete de um assessor. Ao perceber a gravidade da situação, antecipou seu retorno à capital federal para reforçar a resposta institucional contra os ataques à República.

Alckmin ressaltou a importância da "resposta firme e rápida" dos Três Poderes na defesa da democracia, destacando a união dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como a participação de governadores e entidades de prefeitos. Ele enfatizou que a ação conjunta foi crucial para conter os atos que considerou uma "vergonha nacional".

Questionado sobre sua conversa com o presidente Lula, Alckmin afirmou que o presidente estava horrorizado com os acontecimentos, e ambos concordaram sobre a importância de preservar a democracia brasileira. O vice-presidente também destacou a necessidade de investigar quem financiou e propagou atos golpistas.

Sobre a destruição do Planalto, Alckmin expressou sua indignação, descrevendo o episódio como um ato de violência e covardia. Ele salientou que a democracia permite o conflito, mas que é essencial manter a civilidade no debate político.

Quando questionado sobre a polarização política um ano após os eventos, Alckmin observou que a polarização mais raivosa diminuiu, refletindo um fenômeno mundial. Ele ressaltou a importância da civilidade e do espírito democrático no processo eleitoral.

Sobre possíveis temores antes do 8 de janeiro, Alckmin indicou que não havia receios, mas após os acontecimentos, concluiu que estava em marcha uma tentativa de golpe. Ele reiterou que o episódio foi um dia de vergonha nacional, mas a resposta foi rápida e firme.

Quanto à missão de pacificar a relação com os militares, Alckmin afirmou que o presidente sempre respeitou as instituições e que, apesar de desconfianças iniciais, a relação foi superada. Ele elogiou o comandante do Exército, general Tomás Paiva, destacando a importância de separar política partidária de instituições de Estado.

