A aliados, Heleno reafirma "nota à nação brasileira" e diz que falou "a verdade"

Segundo colunista do jornal O Globo, o ministro do GSI, general Augusto Heleno, disse a aliados que "simplesmente'" escreveu que a crise entre poderes poderia render “consequências imprevisíveis” edit

247 - O ministro do GSI, general Augusto Heleno, disse a aliados que falou "a verdade" na "nota à nação brasileira", de maio deste ano, sobre a apreensão do celular de Jair Bolsonaro, de acordo com a colunista Bela Megale, do jornal O Globo.

Nesta quinta-feira (25), a Procuradoria-Geral da República (PGR) determinou a abertura de apuração preliminar para verificar e adotar “medidas cabíveis” contra a conduta do ministro na nota.

Heleno disse a interlocutores que não citou a palavra "golpe" no texto e nem mesmo direcionou a nota nominalmente a nenhum dos ministros do STF. Ele falou ainda que "simplesmente" escreveu que a crise entre poderes poderia render “consequências imprevisíveis”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.