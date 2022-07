A aliados, Tasso Jereissati relata desânimo em ser vice de Simone Tebet

Apoie o 247

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB), cotado para ser vice na chapa de Simone Tebet (MDB) à presidência, não está animado para encarar o desafio. É o que ele tem relatado a aliados do PSDB, segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo , neste sábado (16).

Ele já havia citado motivos pessoais para desistir da própria candidatura à presidência. Soma-se a isso, agora, o fato de a senadora não decolar nas pesquisas. Jereissati teria ficado especialmente frustrado quando o principal candidato de sua legenda, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, abriu o palanque para o adversário Luciano Bivar (União-PE).

Aliança PT-MDB

Na última segunda-feira (11), uma reunião entre o ex-presidente Lula e emedebistas selou a aliança do MDB com o PT em nove estados, deixando a candidata oficial emedebista, Simone Tebet, sem palanque.

Até agora, PT e MDB já acertaram alianças, além do Amazonas, no Pará, Piauí, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte e Bahia. São nove estados em que os caciques do partido --entre eles, Braga, Eunício Oliveira (CE) e Jarbas Vasconcelos (PE)-- decidiram que preferem um palanque com Lula do que com Tebet, que hoje tem entre 2% e 4% de intenção de voto nas pesquisas.

