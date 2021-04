'A candidatura do Ciro é decisão tomada', afirma presidente do PDT

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, negou que o partido vá desistir de ter o ex-ministro Ciro Gomes na disputa presidencial de 2022. "A candidatura do Ciro é decisão tomada", afirmou edit

247 - O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou que o partido não irá abrir mão da candidatura do ex-ministro Ciro Gomes na disputa presidencial de 2022. “A candidatura do Ciro é decisão tomada, queremos conquistar aliados para nosso projeto nacional de desenvolvimento que é personalizado pelo Ciro”, disse Lupi à Carta Capital.

Declaração foi feita um dia após Ciro assinar um manifesto, juntamente com outros cinco presidenciáveis de centro-direita, condenando as ameaças à democracia. Além dele, o documento foi assinado por João Doria (PSDB), Eduardo Leite (PSDB), Luiz Henrique Mandetta (DEM), João Amoêdo (Novo) e Luciano Huck (sem partido).

Nesta quinta-feira (1), o jornal Valor Econômico publicou uma reportagem afirmando que o PDT poderia desistir da candidatura de Ciro, caso isso resultasse na construção de uma chapa de consenso contra a reeleição de Jair Bolsonaro.

