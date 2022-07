A candidatura Lula está se impondo ao capital, diz Paulo Moreira Leite

"A elite brasileira, que conspirou contra Lula, acredita que ele é o único capaz de anular as chance do Bolsonaro conseguir fazer um teatro eleitoral e ganhar", diz PML edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em participação na TV 247, o jornalista Paulo Moreira Leite (PML) comentou o apoio de grandes empresários ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assinaram manifesto pela democracia que já reúne cerca de 3 mil assinaturas. De acordo com PML, o posicionamento de Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, dois dos banqueiros mais poderosos do Brasil, representa que Lula é, inclusive entre as elites, “o único capaz de anular as chance do Bolsonaro conseguir fazer um teatro eleitoral e ganhar”.

“A elite brasileira que conspirou contra o Lula, que trabalhou contra o Lula, que demonizou o Lula em vários momentos contra os trabalhadores e se aliou ao Temer e depois ao bolsonarismo agora está aí, apoiando o Lula”, comentou.

Além dos banqueiros, vários outros empresários, como Fábio Barbosa, da Natura, artistas e personalidades, como Chico Buarque, Arnaldo Antunes, Walter Casagrande e Armínio Fraga, entre outros, assinaram a carta. A assinatura de Setubal e Moreira Salles no manifesto fez com que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), ficasse furioso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE