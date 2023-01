"A Constituição e a democracia seguem mais fortes do que nunca", afirma Alexandre de Moraes

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes usou o Twitter na noite desta terça-feira (17) para reafirmar que "a Constituição e a democracia seguem mais fortes do que nunca".

"O STF foi danificado por terroristas. Mas as instituições não são feitas só de tijolos, são feitas de pessoas, coragem e determinação", publicou.

A declaração do ministro foi dada na esteira do lançamento da campanha do STF intitulada "Democracia Inabalada", em resposta aos atos terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no último dia 8.

