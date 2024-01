A convite de Alckmin, Cappelli será novo presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Agência é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, chefiado por Alckmin. Convite teve o aval do presidente Lula edit

247 - O jornalista Ricardo Cappelli, de saída da secretaria-executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, será o novo presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), informa o jornalista Igor Gadelha do portal Metrópoles.

Cappelli assumirá o posto na agência após ser convidado para a função pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - pasta à qual a ABDI é ligada. O convite foi feito na última semana, mas o "sim" do jornalista ocorreu somente nesta terça-feira (30). O presidente Lula deu o aval para o convite, de acordo a coluna do jornalista Guilherme Amado, também do Metrópoles.

Atualmente, a presidência da agência é ocupada de forma interina por Cecília Vergara. A diretoria é composta também por Carlos Geraldo Santana e a ex-deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB).

