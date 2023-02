“A democracia é um valor do povo brasileiro que não se quebra e não se parte”, diz Rui Costa após abertura do Ano Judiciário

Ministro da Casa Civil participou da sessão de abertura dos trabalhos jurisdicionais no Supremo Tribunal Federal edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira (1) durante a abertura dos trabalhos jurisdicionais que 2023 tem um simbolismo importante para a história da democracia e da República. “É a reafirmação por parte de todos os Três Poderes, Parlamento, Justiça e Executivo, de que a democracia é um valor do nosso país, do nosso povo brasileiro, que não se quebra e não se parte”, destacou Costa após participar da sessão de abertura no Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro afirmou, ainda, que a posse dos novos deputados e senadores, que acontece hoje no Congresso Nacional, também representa o fortalecimento da “melhor ferramenta de convivência entre os pensamentos e filosofias de vida diferentes que a humanidade encontrou para viver em paz”.

Rui Costa finalizou dizendo que democracia é a única ferramenta capaz de “continuar promovendo a unidade do povo brasileiro e buscando soluções dos problemas graves e urgentes, em especial, a inclusão social e a dignidade da vida humana”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.