"A indiferença da comunidade internacional é chocante", diz Lula (vídeo)

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a fazer um apelo nesta sexta-feira (1) pelo fim do genocídio cometido por forças de Israel na Faixa de Gaza, onde mais de 30 mil palestinos morreram desde o dia 7 de outubro do ano passado.

"As pessoas estão morrendo na fila para obter comida. A indiferença da comunidade internacional é chocante. É preciso dizer um basta à punição coletiva imposta pelo governo de Israel ao povo palestino", disse o chefe de Estado brasileiro durante a 8ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Nas últimas 24 horas, forças de Israel deram tiros que mataram mais de 100 pessoas enquanto aguardavam ajuda humanitária na Faixa de Gaza. O presidente Lula tem sido uma das principais lideranças em nível global a condenar os crimes de Israel.

O ministro da Segurança Nacional do governo de Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, afirmou que as Forças de Defesa Israelenses agiram de forma "excelente" e cobrou "apoio total" ao massacre. >>> Na Celac, Lula exige um 'basta à punição coletiva que o governo de Israel impõe aos palestinos'

No mês passado, Lula comparou o genocídio contra palestinos com o Holocausto (1941-1945), período em que cerca de seis milhões de judeus foram mortos na Alemanha nazista, comandada pelo então ditador Adolf Hitler (1889-1945).

Lideranças como os presidentes como Gustavo Petro (Colômbia), Miguel Díaz-Canel (Cuba) e o ex-mandatário boliviano Evo Morales também citaram a palavra holocausto para criticar o genocídio e chamar o povo às ruas contra Israel.

O chanceler israelense, Israel Katz, disse q Lula "ofendeu a memória de 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto". Não vamos esquecer, nem perdoar. Envergonhe-se e peça desculpas!".

March 1, 2024

