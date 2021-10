“A Petrobrás tem uma direção que é mais importante do que o presidente" disse Lula sobre aumento de combustíveis

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (08), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que “falta coragem” a Bolsonaro para barrar a alta de preços dos combustíveis e gás anunciada pela Petrobrás.

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira aumento de 7,2% no preço médio de sua gasolina para as distribuidoras, a 2,98 reais por litro, a partir de sábado, refletindo reajuste médio de 20 centavos/litro. O anúncio acontece no mesmo dia que o IBGE divulgou a maior inflação para setembro desde a criação do Plano Real.

“O que está acontecendo é que a Petrobrás está mostrando que ela pode mais que o presidente da República. Se ele [Bolsonaro] não tem coragem de governar, não tem coragem de dizer para o almirante que não vai aumentar é problema dele. Isso significa que o Brasil está precisando de um novo presidente”, comparou.

