Abalado com a rachadinha, Bolsonaro desconfia de Moro e diz que ele anda “esquisito” e faz “corpo mole”

247 - Abalado com o escândalo da "rachadinha", que atinge diretamente seu filho e seu antigo amigo e ex-assessor Fabrício Queiroz, Jair Bolsonaro tem demonstrado desconfiança com seu ministro da Justiça, Sergio Moro, de acordo com informações do colunista Tales Faria, do UOL.

Segundo ele, não é só com o governador do Rio, Wilson Witzel, com quem Bolsonaro está irritado. Ele tem dito a assessores mais próximos que Moro "anda muito esquisito" e que, para ele, ou o ex-juiz perdeu o controle da Polícia Federal ou está "fazendo corpo mole".

Confira um trecho do texto e leia aqui a íntegra.

O presidente está absolutamente irritado com as operações de busca e apreensão realizadas pelo MPRJ nesta quarta-feira, 18, em endereços ligados à sua ex-mulher, Ana Cristina Siquera Valle, o filho Flávio, o assessor e ex-policial Fabrício Queiroz e outros parentes e assessores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Como é inevitável nesses casos, as operações tiveram a participação da Polícia Federal. E o presidente não tem visto em Moro uma "atitude mais firme" sobre os policiais e delegados a ele subordinados.

Em outras palavras, Bolsonaro gostaria que a Polícia Federal, chefiada por Moro, atuasse de "maneira mais pró-ativa" para neutralizar a o Ministério Público do Rio.