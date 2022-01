Absurdo seria PT se comprometer a manter reforma trabalhista, diz Requião

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-senador e ex-governador do Paraná Roberto Requião (sem partido) disse, nesta terça-feira (11), em sua conta no Twitter, que o Partido dos Trabalhadores (PT) está no caminho certo ao dialogar com autoridades espanholas sobre uma “contrarreforma” trabalhista .

“Absurdo seria o partido dos trabalhadores assumir um compromisso de manter uma reforma que pretendeu a escravização dos trabalhadores”, escreveu.

Absurdo seria o partido dos trabalhadores assumir um compromisso de manter uma reforma que pretendeu a escravização dos trabalhadores. PUBLICIDADE January 11, 2022

A reforma trabalhista, criada no governo Temer, minou a criação de empregos no Brasil e precarizou ainda mais as relações de trabalho.

O ex-presidente Lula se reunirá virtualmente nesta terça-feira com lideranças da Espanha para saber mais sobre a "contrarreforma" trabalhista no país europeu. O encontro contará com a presença do ministro espanhol José Luis Escrivá e de Adriana Lastra, vice-secretária do PSOE, partido do primeiro-ministro Pedro Sánchez.

PUBLICIDADE

Também participarão da reunião membros do PT e do PSOE, representantes da Fundação Perseu Abramo e líderes sindicais brasileiros e espanhóis.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE