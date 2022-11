“Acabou. Agora é olhar pra frente”, diz Edson Fachin após encontro de Bolsonaro com oito ministros do STF

Apoie o 247

Agenda do Poder - “O presidente da República utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse acabou. Portanto, olhar para a frente”.

Essa declaração foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, ao fim do encontro de uma hora que o presidente da República, Jair Bolsonaro, manteve com oito ministros da Suprema Corte nesta tarde, depois de se pronunciar sobre a eleição e o bloqueio de rodovias por seus seguidores.

>>> Bolsonaro reconhece resultado das eleições ao autorizar início da transição, afirma STF

Fachin foi o primeiro participante da reunião a se manifestar publicamente.

Bolsonaro não falou. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que acompanhou o presidente, qualificou o encontro como visita de cortesia. “Tá tudo bem, tudo tranquilo. Tá tudo certinho”, afirmou Guedes.

