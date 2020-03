Ação no STF pode retirar sigilo dos gastos de Bolsonaro com o cartão corporativo

O pedido tem como base a votação do dia 7 de novembro de 2019, no Supremo, que decidiu derrubar o sigilo de gastos específicos de Jair Bolsonaro edit

247 - O advogado Rubens Nunes, integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), através de uma ação encaminhada ao ministro Ricardo Lewandowski, para retirar o sigilo dos gastos de Jair Bolsonaro com o cartão corporativo.

Uma liminar pode ser concedida, de forma monocrática, pelo ministro que recebeu a ação.

O STF decidiu derrubar o sigilo de gastos específicos de Jair Bolsonaro, no dia 7 de novembro de 2019, incluindo aqueles feitos através do cartão corporativo. A exceção é válida somente quando “imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.