ACM e Mandetta dizem a Moro que União Brasil está dividido e recomendam que ele fique no Podemos

Apoie o 247

ICL

247 - A ida de Sergio Moro para o União Brasil parece que subiu no telhado. De acordo com o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, ACM Neto e Luiz Henrique Mandetta, ambos integrantes do DEM que deve se fundir com o PSL formando o União Brasil, aconselharam o ex-juiz a não sair do Podemos.

Segundo ambos, trocar o Podemos pelo União Brasil seria um movimento arriscado para o projeto presidencial do ex-juiz.

>>> Rejeitado no Podemos, Moro já admite migrar para União Brasil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Em conversas individuais com Moro, Neto e Mandetta afirmaram que o União Brasil segue muito dividido e que não está claro qual será a composição da cúpula do partido após a fusão entre DEM e PSL", destaca Guilherme Amado.

O jornalista enfatiza que ACM Neto é contrário ao lançamento de um candidato à presidência pelo União Brasil por entender que o envolvimento no debate nacional poderá prejudicar sua campanha ao governo da Bahia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moro busca se abrigar no União Brasil porque existe uma crise no Podemos no Paraná, onde o partido é controlado pelo senador Álvaro Dias. Segundo a Carta Capital, dirigentes regionais e deputados da sigla estão insatisfeitos com os rumos da candidatura de Moro, pois ela implode acordos regionais, onde há negociações para apoiar o ex-presidente Lula (PT) ou Jair Bolsonaro (PL).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE