ACM Neto diz a aliados que Bolsonaro ganhou inimigo após nomeação de deputado para ministério

247 - O presidente nacional do DEM, ACM Neto, disse a aliados que Jair Bolsonaro ganhou um inimigo e que atuará para levar a maioria do partido para a oposição ao governo. O posicionamento do ex-prefeito de Salvador veio após o deputado federal João Roma (Republicanos-BA) ser nomeado como o novo ministro da Cidadania. A informação foi publicada pela coluna Painel.

ACM Neto queria evitar ser atrelado ao governo. O ex-prefeito afirmou a pessoas próximas que trabalhará para demitir indicados por Roma a cargos em Salvador.

Aliados do ex-prefeito também reclamam de Onyx Lorenzoni (DEM-RS), agora na Secretaria-Geral da Presidência. Dizem que ele pressionou Bolsonaro pela nomeação de Roma.

