Acusado de espionar senador é próximo de Braga Netto

Coronel da reserva que foi ao estado de Sergipe “bisbilhotar” a vida do senador Rogério Carvalho é da mesma "turma" do ministro da Defesa edit

247 - O coronel da reserva Roberval Corrêa Leão, acusado no último dia 03, na CPI da Covid no Senado, pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE) de vasculhar sua vida, é contemporâneo do ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, suposto mandante da espionagem. Segundo reportagem do UOL, eles teriam servido juntos na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), na turma de 1978.

De acordo com o senador, a mando do general Braga Netto, o coronel, acompanhado de um oficial da ativa, estiveram no estado de Sergipe durante o recesso parlamentar e procuraram um amigo dele querendo saber “se eu tinha problemas, se eu era rico, se eu não era rico. Bisbilhotando minha vida”, disse o parlamentar.

Segundo apurou a reportagem, Roberval Corrêa Leão tem 65 anos e é primeiro-assessor parlamentar do 28.º Batalhão de Caçadores, em Aracaju. O militar é coronel de Cavalaria, mesma arma de Braga Netto e do ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência, Augusto Heleno.

PUBLICIDADE

O senador acredita que um dos motivos para o pedido de espionagem do general foi a transferência de sigilo telemático de Braga Netto com o Ministério da Saúde, durante o período em que o militar comandou a Casa Civil. Braga Netto foi coordenador do comitê de combate à covid-19.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.