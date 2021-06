Advogada deve ser confirmada no TSE com apoio evangélico

247 - Pela primeira vez na História, o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou uma lista tríplice para vaga no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formada apenas por mulheres. Entre os três nomes que serão submetidos ao crivo do presidente Jair Bolsonaro está o de Maria Claudia Bucchianeri, que conta com o apoio de um grupo que deve ser crucial para a escolha: o de evangélicos, revela reportagem do portal Veja.

Na última terça-feira, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure), entidade que reúne 800 membros em todo o País, endossou o nome da advogada, alegando em nota que Maria Claudia “atesta o seu notável saber jurídico e a reputação ilibada, demonstrados em todos os cargos e posições que ocupou até o momento”. Maria Claudia é vice-presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania (Ablirc) e secretária-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep).

A reportagem ainda informa que, antes de chancelar oficialmente o nome de Maria Claudia, a Anajure entrevistou reservadamente a advogada, para esclarecer pontos caros à base aliada de Bolsonaro, como a adoção do voto impresso. Ex-assessora-chefe da presidência do TSE, Maria Claudia já defendeu os interesses de políticos dos mais variados matizes ideológicos. Atualmente, é advogada do presidente da Câmara, Arthur Lira (Progresisstas-AL), entusiasta da sua candidatura, que também angaria apoio de integrantes do primeiro escalão do governo Bolsonaro e de membros do Supremo Tribunal Federal (STF), como o ministro Dias Toffoli.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.