Advogado de Bolsonaro janta com evangélico cotado para o STF

Por Igor Gadelha, no portal Metrópoles - Advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef jantou, na noite dessa quinta-feira (24/6), em Brasília, com o desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) William Douglas. O jantar aconteceu em um restaurante de comida japonesa na Asa Sul.

O encontro ocorre em meio à intensa disputa entre juristas evangélicos, nos bastidores, em busca de apoio para serem o escolhido por Bolsonaro para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal (STF). Decano da corte, Mello marcou sua aposentadoria para o próximo dia 12 de julho.

“Terrivelmente evangélico”, Douglas é um dos nomes cotados para a vaga. Ele tem apoio de lideranças evangélicas próximas ao presidente. Aos 53 anos, o desembargador é pastor da Igreja Batista Getsêmani. Procurados pela coluna, Douglas e Wassef não se pronunciaram.

