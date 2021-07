Aécio fez aliança com Centrão e tem conchavos com o governo Bolsonaro, diz tucano

É absurdo Aécio atacar uma candidatura do PSDB. O partido tem que ter candidato pra valer. Por isso, as prévias. Só depois, vêm as composições. O que torna o PSDB nanico e isolado não é Doria, é ter saído da oposição ao PT para mamar no governo Bolsonaro. https://t.co/XPIL0klpfE