Afastamento de governador de Alagoas causa mal estar no STJ

247 - A operação da Polícia Federal realizada em Alagoas contra o governador do estado, Paulo Dantas (MDB), causou mal estar entre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. O tribunal se reúne na tarde desta quinta-feira (13) em sessão extraordinária para deliberar sobre seu afastamento do cargo por 180 dias.

Quatro ministros da corte ouvidos reservadamente manifestaram receio com a repercussão do caso para a imagem do tribunal em plena campanha eleitoral, informa a jornalista Malu Gaspar no Globo.

Dois deles chegaram a manifestar "perplexidade" e "estranheza" com o momento escolhido pela colega, Laurita Vaz, para determinar a operação.

O julgamento opõe não apenas os arquirrivais Calheiros e Lira, ou o governo de Alagoas e a Polícia Federal estadual, mas também poderá produzir reflexos sobre a disputa pela presidência da República, já que Dantas apoia Lula.

Em suas redes sociais, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que a operação contra o aliado “cheira a manipulação política”, num Estado em que a superintendência da PF é “controlada pelo presidente bolsonarista da Câmara dos Deputados”.

