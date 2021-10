Agência espacial gasta R$ 400 mil para bancar 10 servidores em Dubai

Apoie o 247

Metrópoles - A cúpula da Agência Espacial Brasileira (AEB) está passando a maior parte de outubro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em uma viagem que, apenas em passagens, diárias e taxas de inscrição em eventos, vai custar aos cofres públicos mais de R$ 400 mil.

A AEB é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem sido uma das faces mais visíveis da crise orçamentária do governo. Esta semana, o ministro astronauta Marcos Pontes chegou a ser chamado de “burro” pelo colega Paulo Guedes, da Economia, em reunião com parlamentares, por supostamente não gerir bem os limitados recursos da pasta, deixando a verba da ciência ir parar “em foguetes”, que é, em linhas gerais, a área de atuação dessa pequena agência, responsável por formular, coordenar e executar a política espacial brasileira.

O principal objetivo da viagem de 10 membros da AEB para Dubai é a participação no principal evento mundial do setor espacial, o 72º Congresso Astronáutico Internacional (IAC), que ocorre entre 25 e 29 de outubro. Sete deles, porém, estão nos Emirados Árabes Unidos desde o dia 14 (os demais chegaram dois dias depois, em 16 de outubro) e todos ficam até 31 de outubro, recebendo diárias de US$ 320 a US$ 350 para bancar hospedagem e alimentação (R$ 1.772 a R$ 1.939, na cotação de 28 de outubro)

Leia a íntegra no Metrópoles .

