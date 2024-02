Agente da Abin é demitido por suspeita de ‘blindar’ Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas

Apoie o 247

Carta Capital - O agente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Cristiano Ribeiro foi demitido do cargo pela suspeita de ter atuado para ‘blindar’ o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no caso das rachadinhas.

Uma apuração interna da Abin identificou que o agente vazou dados sigilosos da agência para pessoas de fora. Ribeiro fotografou a tela de seu computador, por meio da qual compartilhou o organograma do Centro de Inteligência Nacional da Abin, com fotos e nomes dos servidores titulares de cada coordenação e seus respectivos substitutos. O CNI tem a atribuição de acompanhar “assuntos de inteligência estratégica”. O caso aconteceu ainda sob o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

