AGU nega conflito de interesse de Wajngarten em defesa na Justiça

247 - A Advocacia Geral da União (AGU) afirmou que que não há conflito de interesse no fato de Fabio Wajngarten, titular da Secretaria de Comunicação Social do governo, ser sócio majoritário de empresa que recebe dinheiro de TVs e agências de publicidade contratadas pela própria Secom, por ministério e estatais do governo Bolsonaro.

Na peça de 39 páginas encaminhada à Justiça Federal, a AGU também negou ter havido favorecimento dos clientes da empresa, como a Record, a Band e a agência Artplan, que passaram a ter percentuais maiores da verba da Secom na gestão de Wajngarten.

Conforme revelou o jornal Folha de S. Paulo nesta terça-feira, 4, Wajngarten omitiu no documento dados sobre as atividades de sua empresa e os contratos mantidos por ela com TVs e agências de propaganda que recebem recursos da Secom e de outros órgãos do governo.