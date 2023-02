Ala da Rede quer unir partido ao PT ou ao PSB

Apoie o 247

247 - Uma ala da Rede Sustentabilidade defende a fusão do partido ao PT ou ao PSB, diante das dificuldades do partido para continuar existindo.

Até o momento, 20 correligionários, entre eles o senador Randolfe Rodrigues (AP), assinam o abaixo-assinado que pede a reformulação da Rede.

Em entrevista ao Brasil de Fato, Pedro Ivo de Souza Batista, fundador e antigo porta-voz da Rede, afirmou que hoje "infelizmente" o partido não caminha para se articular com expressividade entre os movimentos sociais e os estados, frente ao avanço da extrema direita, bem como não tem robustez suficiente para emplacar sozinho pautas da esquerda.

"A extrema-direita se organizou tanto no Brasil quanto no parlamento. Vencemos por uma margem muito pequena. Houve uma tentativa de golpe. A esquerda precisa primeiro fortalecer o presidente Lula, a partir de uma frente ampla, capaz de liderar com mais base do que já tem. As federações são importantes, mas são insuficientes, porque as federações são muito mais por um aspecto eleitoral do que uma verdadeira transformação social que envolva os movimentos sociais", afirmou Pedro Ivo.

"A minha avaliação é que partidos muito pequenos, mas ideológicos, como é o caso da Rede, precisam participar da construção dessa esquerda, com maior capacidade de intervenção política na conjuntura e na luta democrática, na luta contra as desigualdades sociais, na luta de classes, trazendo a bandeira da ecologia como um elemento importante, que é o que tem a ver com a Rede. Isso é possível havendo uma fusão dos partidos pequenos com um grande partido que possa liderar tanto no apoio ao governo Lula como o apoio às lutas sociais".

"A grande maioria quer seguir com a Rede", afirmou Pedro. "Se não houver a fusão, nós pensamos em sair para fortalecer essa estratégia, mas isso não está ainda definido".

