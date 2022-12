Alckmin afirma que transição se encerra na segunda e sugerirá revogações de atos do governo Bolsonaro

Em coletiva no CCBB, Lula acrescentou que trabalho desenvolvido ao longo das últimas semanas constituiu a transição "mais democrática" da história do Brasil edit

247 - O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), declarou, nesta sexta-feira (9), que a transição será encerrada na segunda-feira (12) e a equipe entregará ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sugestões de revogações de atos do governo de Jair Bolsonaro (PL). A informação é do portal g1.

A declaração foi feita em entrevista coletiva em conjunto com Lula na sede do governo de transição, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

"O relatório final terá um diagnóstico de cada área. Alertas para os primeiros meses de governo. As emergências orçamentárias, sugestões de revogações em cada área, proposta de estrutura também e ações prioritárias", disse Alckmin.

Lula acrescentou que o trabalho desenvolvido ao longo das últimas semanas constituiu a transição "mais democrática" da história do Brasil.

