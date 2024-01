Alckmin chama Bolsonaro de "desocupado" e diz que Boulos é "o favorito" para eleição em São Paulo

Apoie o 247

247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou que Jair Bolsonaro (PL) é um "desocupado" e que o ex-mandatário “advoga uma tese quase incivilizatória”. “O ex-presidente é um desocupado. Não é que ele atrapalha o governo, é uma coisa meio panfletária, descompromissada com as coisas, fake news e advoga uma tese quase incivilizatória. Quem não é democrata não deve participar da eleição”, disse Alckmin em entrevista ao UOL nesta quarta-feira (24).

Questionado sobre a disputa pela prefeitura de São Paulo, Alckmin disse que o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) é o “favorito” para vencer o pleito municipal, em uma corrida principalmente contra o candidato à reeleição, o prefeito Ricardo Nunes (MDB). “Eu não diria que Boulos já está garantido, mas é o favorito, não há a menor dúvida. Mas a eleição nem começou”, destacou. Alckmin apoia a pré-candidatura da deputada federal Tabata Amaral (PSB).

Guilherme Boulos conta com o apoio do presidente Lula (PT), que levou a ex-prefeita Marta Suplicy de volta para o PT para ser a vice na chapa encabeçada pelo psolista. Ricardo Nunes tenta costurar o apoio do PL, partido de Jair Bolsonaro, e do Republicanos, legenda do governador Tarcísio de Freitas.

Ainda conforme Alckmin, o apoio político é importante, mas não é um fator decisivo para vencer o pleito. “A política não é corrida de cavalo. É um ato de amor à cidade”, disse. “Os partidos estão muito enfraquecidos então exacerbou o personalismo. Vai depender da capacidade do candidato de levar esperança, criar empatia”, ressaltou.

