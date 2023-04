Alckmin exalta Gleisi e compromisso do PT com a população mais pobre

Apoie o 247

247 - O presidente em exercício. Geraldo Alckmin (PSB) disse, em entrevista à revista Veja, que o PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é comprometido com a população mais pobre e afirmou admirar a presidente nacional do partido, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR).

“Eu quero registrar a minha admiração pela presidente do PT. A Gleisi é uma pessoa de valor. Combativa, inteligente, e nós não precisamos concordar em tudo. A pluralidade é importante e o Lula destaca isso. Temos que debater, discutir. Não temos dogmas. Queremos emprego, renda e mudar a vida das pessoas para melhor. O PT tem uma coerência muito grande que é esse compromisso com a população mais empobrecida”, disse Alckmin.

Na entrevista, Alckmin também fez um balanço dos primeiros 100 dias do governo Lula e afoirmou considerar o resultado “impressionante”. “É impressionante os avanços que conseguimos nesse período. Demos um aumento muito maior para o salário mínimo com ganho real. Conseguimos implantar o imposto de renda para quem ganha até 2 640 reais com isenção total. O Bolsa Família, além dos 600 reais, tem 150 reais para crianças de 0 a 6 anos e a partir daí mais 50 reais para jovens. O Minha Casa, Minha Vida voltou para aqueles que precisam mais. Saúde é uma coisa urgente. O Brasil foi campeão no quesito imunização. Eu vacinei o presidente”, disse.

