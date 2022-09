Alckmin fortalece ofensiva junto ao interior paulista e a setores do agronegócio visando fortalecer campanha de Lula ao Planalto

Candidato a vice na chapa de Lula, ex-governador já se reuniu com cerca de 40 prefeitos paulistas e viajará para Minas para se encontrar com representantes do agronegócio edit

247 - O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vem concentrando esforços junto aos prefeitos do interior de São Paulo, sobretudo de partidos de centro-direita, como PSDB e PSD. O objetivo, segundo o jornal O Globo, é evitar o crescimento da rejeição a Lula e ampliar a vantagem do petista no estado.

Ainda conforme a reportagem, Alckmin tem argumentado que, caso Lula vença o pleito de outubro, ele será um canal de acesso permanente ao governo federal. “Até agora, ele se reuniu com aproximadamente 40 chefes de Executivo municipais. Só na quarta-feira da semana passada, recebeu 11 deles na capital paulista”, ressalta o periódico.

O ex-governador também tem desenvolvido uma agenda semelhante junto a representantes do agronegócio. Nesta linha, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, Alckmin viajará para Minas Gerais na próxima semana para se encontrar com representantes dos setores do turismo e agronegócio, além de entidades ligadas à área social. As reuniões estão marcadas para a terça-feira (13) nos municípios de Poços de Caldas, Uberlândia e Belo Horizonte.

