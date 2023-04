Alckmin nega que desfiliação de ministra do União Brasil resulte em reforma ministerial

Apoie o 247

247 - O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), negou que o governo pretenda fazer uma reforma ministerial decorrente da possível saída da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil.

“Não tem nenhuma história de reforma ministerial e cargo de ministro é responsabilidade e confiança do presidente da República. Então não tem nenhuma discussão de reforma ministerial”, disse Alckmin, segundo a Folha de S. Paulo.

A afirmação de Alckmin está atrelada ao pedido de desfiliação de Daniela Carneiro feito no início da semana para se filiar ao Republicanos. O União Brasil, porém, disse que não abre mão do comando da pasta. O Palácio do Planalto tem sido cuidadoso ao tratar do assunto para evitar uma crise ainda no início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, “dentro do governo, a avaliação é que a ministra fica fragilizada, mas ainda há disposição em mantê-la no posto, principalmente pela proximidade com Lula”.

