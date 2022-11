Alckmin pode anunciar general Gonçalves Dias para coordenação de grupo de inteligência

Indicação do militar para transição de governo teria contado com aval do senador Jaques Wagner, cotado para a Defesa edit

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente eleito e coordenador-geral do gabinete de transição, Geraldo Alckmin (PSB), deve anunciar nesta quinta-feira (10) o nome do general Gonçalves Dias para a coordenação do grupo de inteligência estratégica do governo Lula, informa a CNN.

O general Gonçalves Dias foi responsável pela segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em mandatos anteriores. O nome do general recebeu o aval do senador Jaques Wagner (PT), cotado para ser o ministro da Defesa.

Ainda de acordo com a reportagem, após a transição Gonçalves Dias deve ocupar o posto correspondente ao de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que deve ser renomeado como Gabinete de Inteligência Estratégica.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.