Alckmin poderá ser indicado por Dilma e Lula para conselho do banco dos Brics

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a necessidade de ter, na estrutura do banco, representantes do Brasil alinhados com a visão dela sobre a economia brasileira e também sobre as relações internacionais.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também ministro da Indústria e Comércio, será convidado para representar o Brasil no conselho de governadores, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo

Outro nome que chegou a ser cotado para um dos cargos de representação foi o da ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação.

