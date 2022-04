Alckmin posa com livro que atesta perseguição judicial a Lula

Apoie o 247

247 – O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, posou ao lado do jurista Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, e divulgou o livro "Memorial da Verdade: Por que Lula é inocente e por que tentaram destruir o maior líder do Brasil". O livro foi produzido pelo PT como uma crítica à prisão do ex-presidente em razão da Lava Jato, segundo aponta a coluna Painel , da Folha de S. Paulo.

"Encontrei com ele, e disse que era importante ele conhecer a história da Lava Jato", diz Carvalho. O encontro ocorreu em um café em São Paulo. Alckmin foi cumprimentado por diversos simpatizantes.

