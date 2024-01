Alckmin reduz gastos da Vice-Presidência em mais de 64% comparado a Mourão

Apoie o 247

247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) conseguiu diminuir as despesas administrativas da Vice-Presidência em 75,34% comparado ao ano anterior. Além disso, quando comparadas com a média da gestão bolsonarista de Hamilton Mourão, de 2019 a 2022, observa-se uma redução de 64,12%. Os dados constam de levantamento da Folha de S. Paulo.

Segundo os dados, houve uma redução nos custos de energia elétrica e de fornecimento de água e esgoto do Palácio do Jaburu em 2023, sendo 20,83% para energia e 15,90% para água e esgoto.

Houve também uma significativa redução em outras despesas: as diárias de servidores caíram 84,58% e as passagens aéreas tiveram uma diminuição de 75,22% em comparação com o ano de 2022.

Adicionalmente, houve um corte de 37,2% no quadro de pessoal, incluindo servidores civis e militares, que atuam tanto no anexo 2 do Palácio do Planalto, local da instalação da vice-presidência, quanto no Palácio do Jaburu.

