Alckmin tem agenda pré-definida para percorrer o País

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) tem uma agenda pré-definida para percorrer os estados junto e também sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir do lançamento oficial da chapa, no sábado (7).

Segundo a coluna de Lauro Jardim, publicada nesta quarta-feira (4), Alckmin estará com o petista na próxima semana em Minas Gerais.

O ex-governador será convidado a visitar o Piauí no começo da segunda quinzena de maio, desta vez, sem Lula. Depois, voltará novamente a aparecer junto com Lula em visitas ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina, ambas previstas para ocorrer no fim do mês.

