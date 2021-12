Alckmin vê vice de Lula como grande troco que dará a João Doria, diz colunista

O ex-governador vê a aliança como fim da possibilidade de qualquer terceira via. "Portanto, significaria a derrota de Doria", diz Guilherme Amado. edit

247 - De acordo com o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, fontes ligadas a Geraldo Alckmin dizem que a sua possível candidatura a vice-presidente na chapa liderada pelo ex-presidente Lula seria uma aliança mais do que uma frente ampla para derrotar Jair Bolsonaro.

"Alckmin também vê na chapa uma forma de derrotar João Doria, seu rival já há alguns anos", destaca o jornalista. O ex-governador vê a aliança como fim da possibilidade de qualquer terceira via a Bolsonaro ou ao petista. "Portanto, significaria a derrota de Doria", reforça.

