Alcolumbre arquiva todos os pedidos de impeachment contra ministros do STF

Conjur - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu arquivar todos os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal e o procurador-geral da República, Augusto Aras. A decisão pelo arquivamento ocorreu no último dia 22 de dezembro.

Ao todo foram rejeitadas 36 denúncias contra os ministros do STF e duas contra Aras durante a gestão de Alcolumbre, segundo informa Lauro Jardim, do jornal O Globo. A maioria dos pedidos veio de apoiadores do governo de Jair Bolsonaro.

O alvo preferido da base de apoio de Bolsonaro foi o ministro Alexandre de Moraes. Foram 17 pedidos de impeachment do ministro que conduz inquéritos como das fake news (Inq 4.781) contra membros do STF, a suposta interferência do presidente da Polícia Federal (Inq 4.831) e atos antidemocráticos (Inq 4.828).

O recordista de pedidos de impeachment foi o advogado Modesto Carvalhosa. Ele foi autor de cinco denúncias contra ministros do Supremo e de uma contra o PGR.

