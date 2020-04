Alcolumbre: “defenderei até o fim a permanência de Mandetta"

O recado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi passado a Onyx Lorenzoni, Walter Braga Netto e Luiz Eduardo Ramos, e transmitido a Bolsonaro edit

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enviou um recado a Jair Bolsonaro dizendo que não apoiaria a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informa Robson Bonin, na Veja.

No final de semana, Bolsonaro pediu ao ministro Luiz Eduardo Ramos que conversasse com Alcolumbre. O presidente do Senado recusou o convite para um café, prevendo que o diálogo chegaria a um pedido de apoio para a demissão de Mandetta.

Davi Alcolumbre pediu para que o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, e Luiz Eduardo Ramos transmitissem o seguinte recado a Bolsonaro: “defenderei até o fim a permanência de Mandetta na Saúde, pelo bem do país“.

