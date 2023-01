Alcolumbre quer apoio de Lula para reeleição na CCJ

Reeleição faz parte da estratégia de Alcolumbre para manter seu poder de articulação com vistas a tentar se eleger presidente da Casa novamente na disputa de 2025, diz site edit

247 - O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que busca a recondução ao posto de presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), pediu apoio ao presidente Lula (PT) para se reeleger.

De acordo com o jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, “a reeleição faz parte da estratégia de Alcolumbre para manter seu poder de articulação com vistas a tentar se eleger presidente da Casa novamente na disputa de 2025”, destaca.

A CCJ é considerada a comissão mais importante do Senado. Por lá passam todos os projetos de interesse do governo, sobretudo as Propostas de Emenda à Constituição (PECs).

