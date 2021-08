Além de Lula, prioridade do PT é ampliar bancada na Câmara

A sigla deve deixar em segundo plano as disputas para o Senado e para os governos estaduais. Entre os nomes conhecidos nacionalmente que devem disputar uma vaga na Câmara estão o ex-governador de Minas Fernando Pimentel, o ex-deputado Jean Wyllys e o vereador de São Paulo Eduardo Suplicy edit

247 - O Partidos dos Trabalhadores (PT) não aposta somente na candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto em 2022, como também decidiu priorizar pela primeira vez em sua história a eleição de uma bancada na Câmara dos Deputados. A sigla deve deixar em segundo plano as disputas para o Senado e para os governos estaduais, de acordo com informações publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Além de formar base sólida de apoio a Lula, o PT levou em conta a repartição de dinheiro dos fundos eleitoral e partidário, porque a maior parte é dividida entre as legendas de acordo com o número de representantes de cada uma eleitos para a Câmara.

De acordo com o ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel, "a Câmara virou fundamental para a governabilidade e para dar racionalidade à política". O petista confirmou a candidatura a deputado.

"O Jean Wyllys será candidato em São Paulo", confirmou a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR).

No mesmo Estado, o partido pretende lançar o vereador Eduardo Suplicy a deputado. "Ainda não está definido se a deputado federal ou estadual", disse ele.

