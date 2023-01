Alessandro Vieira é detonado nas redes por apoio a Marinho

Senador alegou que a eleição no Senado “não pode ser tratada como disputa entre democracia e autoritarismo” edit

247 - O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) foi rechaçado nas redes sociais por declarar seu apoio ao senador bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN) para presidir o Senado.

“Alessandro Vieira nunca enganou ninguém. Subiu em caminhão de som com o MBL e o Vem pra Rua, nunca negou seu apoio ao lavajatismo, votou no Bozonaro e agora declarou voto em Rogério Marinho. Lixo!!!”, reagiu um internauta.

“Alessandro Vieira está sendo aplaudido por bolsonaristas, porque vai votar no candidato do Bolsonaro à presidência do Senado Federal, Rogério Marinho. Ele deveria ter vergonha de receber aplausos de golpistas que atacam a democracia, o STF e espalham ódio pelo país. Pacheco Sim!”, disse outro internauta.

“Um dia difícil pra quem se iludiu com delegado na época da CPI”, reagiu outro internauta.

Destaque na CPI da Covid em 2022, Vieira alegou que a eleição no Senado “não pode ser tratada como disputa entre democracia e autoritarismo”, destaca reportagem do Estadão.

Vieira vai na contramão tucana, que votará, em sua maioria, para a reeleição de Rodrigo Pacheco. Apenas Vieira e o líder do PSDB na Casa, Izalci Lucas, declararam voto ao candidato bolsonarista. No entanto, reportagem do Metrópoles diz que a sigla não fechou posição formal.

De acordo com o Estadão, Vieira disse em um grupo de WhatsApp que “Não tenho a menor pretensão de convencer ninguém, mas apontar o Marinho como representante dos golpistas que invadiram a sede dos Poderes me parece equivocado”.

