Alexandre de Moraes autoriza ida de Roberto Jefferson ao hospital para exames com escolta

Ministro do Supremo autorizou que o ex-presidente do PTB deixe o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, para ir ao Hospital Samaritano

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta terça-feira (18) a saída imediata e temporária do ex-presidente do PTB Roberto Jefferson do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, para a realização de exames no Hospital Samaritano, localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ).

Segundo o despacho, o aliado do presidente Jair Bolsonaro, preso preventivamente por ordem dada no âmbito do inquérito das milícias digitais, deverá ser acompanhado por escolta e retornar ao estabelecimento prisional após a realização dos exames apontados como necessários por sua médica particular.

Durante os procedimentos, é permitido contato somente com a equipe médica e de enfermagem.